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चांदी : 1,69,000 प्रति किलो

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समारोह

रुद्रपुर नगर निगम में सम्मान समारोह दोपहर दो बजे से।

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महोत्सव

रुद्रपुर के एमिनिटी स्कूल के पास बालाजी धाम में स्थापना दिवस पर महारुद्र यज्ञ महोत्सव सुबह 10 बजे से।

सोना : 1,35,600 प्रति 10 ग्राम