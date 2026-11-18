Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 18 Nov 2026 11:56 PM IST
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सोना : 1,35,600 प्रति 10 ग्राम
चांदी : 1,69,000 प्रति किलो
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समारोह
रुद्रपुर नगर निगम में सम्मान समारोह दोपहर दो बजे से।
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महोत्सव
रुद्रपुर के एमिनिटी स्कूल के पास बालाजी धाम में स्थापना दिवस पर महारुद्र यज्ञ महोत्सव सुबह 10 बजे से।
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चांदी : 1,69,000 प्रति किलो
समारोह
रुद्रपुर नगर निगम में सम्मान समारोह दोपहर दो बजे से।
महोत्सव
रुद्रपुर के एमिनिटी स्कूल के पास बालाजी धाम में स्थापना दिवस पर महारुद्र यज्ञ महोत्सव सुबह 10 बजे से।