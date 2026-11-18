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कुंडेश्वरी के राउमावि ढकिया नंबर एक में एक प्रधानाध्यापक और छह सहायक अध्यापक के पद स्वीकृत हैं। कक्षा छह से 10वीं तक 256 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसी परिसर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी है जिसमें करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के लिए खेलों की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए कुमाऊं विकास मंडल की ओर से टिनशेड में मिनी बहुउद्देश्यीय हॉल तैयार किया गया है। इसमें बिजली फिटिंग, मैटिंग आदि कार्य शेष हैं जिनके पूरा होने के बाद बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग आदि खेलों का प्रशिक्षण शुरू हो सकेगा।कोट:विद्यालय में मिनी बहुउद्देश्यीय हॉल बनने से छात्र-छात्राओं का खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होगा। वे जिला एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सकेंगे। - लक्ष्मीकांत कश्यप, प्रधानाध्यापक, राउमावि ढकिया नंबर एक