Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 20 Oct 2026 11:06 PM IST
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सोना - 1,52,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,26,000 प्रति किलो
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क्रिकेट
डीपीएस मैदान में जिला क्रिकेट लीग के तहत प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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दुर्गा महोत्सव
रुद्रपुर के रवींद्रनगर में दुर्गा महोत्सव के तहत महाअष्टमी पूजा शाम सात बजे से।
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रामलीला
रुद्रपुर में बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला का मंचन शाम सात बजे से।
विज्ञापन
चांदी - 2,26,000 प्रति किलो
क्रिकेट
डीपीएस मैदान में जिला क्रिकेट लीग के तहत प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
दुर्गा महोत्सव
रुद्रपुर के रवींद्रनगर में दुर्गा महोत्सव के तहत महाअष्टमी पूजा शाम सात बजे से।
रामलीला
रुद्रपुर में बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला का मंचन शाम सात बजे से।