Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:33 AM IST
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क्रिकेट:
रुद्रपुर। डीपीएस मैदान में जिला क्रिकेट लीग के तहत मैच सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिताएं :
रुद्रपुर। 31वीं वाहिनी पीएसी में पुलिस, वाहिनी प्रादेशिक खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
रामलीला मंचन
रुद्रपुर। बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला का मंचन शाम सात बजे से
रामलीला मंचन
काशीपुर। श्रीरामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के रामलीला मंचन में लंका दहन का मंचन रात 9 बजे
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रुद्रपुर। डीपीएस मैदान में जिला क्रिकेट लीग के तहत मैच सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिताएं :
रुद्रपुर। 31वीं वाहिनी पीएसी में पुलिस, वाहिनी प्रादेशिक खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
रामलीला मंचन
रुद्रपुर। बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला का मंचन शाम सात बजे से
रामलीला मंचन
काशीपुर। श्रीरामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के रामलीला मंचन में लंका दहन का मंचन रात 9 बजे