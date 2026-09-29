Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 29 Sep 2026 12:54 AM IST
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सोना - 1,52,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,50,000 प्रति किलो
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चुनाव
रुद्रपुर के एसबीएस डिग्री कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव सुबह आठ बजे से।
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फेंसिंग चैंपियनशिप
रुद्रपुर के डीपीएस स्कूल में राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।
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खेल महाकुंभ
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
दिनेशपुर के वार्ड नंबर दो में तीन दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा शाम पांच बजे से।
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चांदी - 2,50,000 प्रति किलो
चुनाव
रुद्रपुर के एसबीएस डिग्री कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव सुबह आठ बजे से।
फेंसिंग चैंपियनशिप
रुद्रपुर के डीपीएस स्कूल में राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।
खेल महाकुंभ
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
दिनेशपुर के वार्ड नंबर दो में तीन दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा शाम पांच बजे से।