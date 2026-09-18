Udham Singh Nagar News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 18 Sep 2026 01:21 AM IST
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सोना- 1,52,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,53,000 प्रति किलो
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किसान मेला:
रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम:
रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर श्रीगणेश महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।
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चांदी- 2,53,000 प्रति किलो
किसान मेला:
रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम:
रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर श्रीगणेश महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।