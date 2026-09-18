Udham Singh Nagar News: शहर में आज

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चांदी- 2,53,000 प्रति किलो

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किसान मेला:

रुद्रपुर के मोदी मैदान में किसान मेला सुबह 10 बजे से।

कार्यक्रम:

रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर श्रीगणेश महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।

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सोना- 1,52,000 प्रति 10 ग्राम