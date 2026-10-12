Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
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क्रिकेट
किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में मारिया असुम्पटा और मदर ग्लोरी की टीम के बीच मुकाबला सुबह नौ बजे से।
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रामलीला
रामनगर रोड स्थित श्रीराम लीला कमेटी का पायते वाली श्रीरामलीला का मंचन रात आठ बजे से।
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किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में मारिया असुम्पटा और मदर ग्लोरी की टीम के बीच मुकाबला सुबह नौ बजे से।
रामलीला
रामनगर रोड स्थित श्रीराम लीला कमेटी का पायते वाली श्रीरामलीला का मंचन रात आठ बजे से।