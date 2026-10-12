Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

विज्ञापन



किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में मारिया असुम्पटा और मदर ग्लोरी की टीम के बीच मुकाबला सुबह नौ बजे से।

--

रामलीला

रामनगर रोड स्थित श्रीराम लीला कमेटी का पायते वाली श्रीरामलीला का मंचन रात आठ बजे से।

क्रिकेट