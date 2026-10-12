फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   A fruit and vegetable market will be set up in the vending zone near the Sitapur Eye Hospital.

Udham Singh Nagar News: सीतापुर आंखों के अस्पताल के पास वेंडिग जोन में सजेगा फल-सब्जी बाजार

Mon, 12 Oct 2026 01:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
A fruit and vegetable market will be set up in the vending zone near the Sitapur Eye Hospital.
काशीपुर। शहर को जाम से निजात दिलाने और फुटपाथ पर कब्जा करने वाले फल-सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के लिए सीतापुर आंखों के अस्पताल के पास वेंडिंग जोन शुरू करने की तैयारी है। नगर निगम की ओर से कियोस्क आवंटन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया गतिमान है। फल-सब्जी विक्रेताओं को लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी।
विज्ञापन

वेंडिंग जोन में 52 कियोस्क बनाए हैं। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वेंडिंग जोन शुरू होने से मुख्य बाजार में फल-सब्जी के फड़ से होने वाले अतिक्रमण से निजात मिलेगी। इससे शहर की यातायात व्यवस्था भी सुधरने के साथ विक्रेताओं को भी स्थायी जगह मिल सकेगी। वेंडिंग जोन में 56 में से एससी के लिए आठ, एसटी के लिए एक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आठ और दिव्यांग के लिए 10 कियोस्क आरक्षित किए गए हैं।
विज्ञापन

इनसेट....
25 फीसदी राशि पहले करनी होगी जमा

वेंडर को कियोस्क की कुल लागत का 25 फीसदी आवंटन के एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी। शेष धनराशि 36 मासिक किस्तों में किराये के साथ अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। प्रत्येक कियोस्क का मूल्य 33,2950 रुपये होगा। पहले एक साल तक किराया 1200 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक पांच वर्षों में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट
दुकानदारों के लिए कियोस्क में लाइट, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। पात्र फल-सब्जी विक्रेताओं को लॉटरी के माध्यम से नियमानुसार कियोस्क आवंटित किए जाएंगे। -दीपक बाली, मेयर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed