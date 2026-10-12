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Udham Singh Nagar News: वार्ड 18 और 19 के लोगाें की समस्याएं सुनीं

Mon, 12 Oct 2026 01:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:19 AM IST
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Heard the grievances of the residents of Wards 18 and 19.
खटीमा। नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने रविवार को वार्ड 18 और 19 का भ्रमण कर सड़क, बिजली एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डवासियों की समस्याओं की जानकारी ली। अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जोशी ने कहा कि सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना और नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना नगर पालिका की प्रमुख जिम्मेदारी है। वहां आनू धारियाल, मनोज सिंह, मुकेश पांडे, ममता देवी, विक्रम सिंह, श्याम सिंह मेहता, जगत बोरा, मुन्नी देवी, सावित्री देवी आदि थे। संवाद
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