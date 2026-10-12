Udham Singh Nagar News: 20 लोगों ने किया रक्तदान

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काशीपुर। शिव विहार वार्ड नंबर आठ स्थित एक होटल में निशुल्क चिकित्सा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मेयर दीपक बाली ने किया। आयोजक मिथुन बेदी ने बताया कि शिविर में 150 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया। 20 लोगों ने रक्तदान किया। वहां अस्पताल के एमडी विमल बोहरा, डॉ. अश्वनी सैनी, गौरव कुमार, मंजू नेगी, विकास बेदी, सचिन कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद