Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 10 Sep 2026 12:51 AM IST
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सांस्कृतिक कार्यक्रम
काशीपुर के पं. जीबी पंत इंटर कॉलेज में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
बाजपुर के पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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काशीपुर के पं. जीबी पंत इंटर कॉलेज में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
बाजपुर के पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।