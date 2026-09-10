Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर के पं. जीबी पंत इंटर कॉलेज में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।





बाजपुर के पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

सांस्कृतिक कार्यक्रम