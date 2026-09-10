Udham Singh Nagar News: वेल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से हुआ युवाओं का मोहभंग
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 10 Sep 2026 01:30 AM IST
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काशीपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में आठ ट्रेडों में युवाओं का रुझान बेहद कम देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक वेल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश लेने से युवा कतरा रहे हैं। संस्थान में विभिन्न ट्रेडों में स्वीकृत 324 में से 44 सीटें खाली रह गई हैं।
बाजपुर में स्थित संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट, इलैक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक ट्रेक्टर, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेट्रीयल एसिस्टेंड आदि 13 ट्रेड संचालित होती हैं। काउंसलिंग के सभी राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थान में 30 फीसदी सीटें खाली रह गईं। संस्थान इसका कारण गदरपुर, जसपुर आदि स्थानों पर आईटीआई खुलने को मान रहा है। कुछ प्राइवेट आईटीआई खुलने से संस्थान में शिक्षुओं की संख्या कम होने की बात कही जा रही है।
इनसेट
ट्रेडवार रिक्त पदों का विवरण
ट्रेड स्वीकृत रिक्त
इलैक्ट्रीशियन डीएसटी 20 2
इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 24 10
इनफोर्मेशन कंप्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटीनेंस 24 4
मैकेनिस्ट 20 4
मैकेनिक मोटर व्हीकल 24 5
मैकेनिक ट्रेक्टर 20 1
टर्नर 20 6
वेल्डर 40 12
कोट -
सात सितंबर को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कई ट्रेडों में प्रवेश कम हुए हैं। संस्थान में प्रशिक्षक, मशीनें और उपकरण नए व आधुनिक हैं। बावजूद इसके 25-30 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। - उदयराज सिंह, प्रधानाचार्य, आईटीआई काशीपुर
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बाजपुर में स्थित संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट, इलैक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक ट्रेक्टर, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेट्रीयल एसिस्टेंड आदि 13 ट्रेड संचालित होती हैं। काउंसलिंग के सभी राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थान में 30 फीसदी सीटें खाली रह गईं। संस्थान इसका कारण गदरपुर, जसपुर आदि स्थानों पर आईटीआई खुलने को मान रहा है। कुछ प्राइवेट आईटीआई खुलने से संस्थान में शिक्षुओं की संख्या कम होने की बात कही जा रही है।
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ट्रेडवार रिक्त पदों का विवरण
ट्रेड स्वीकृत रिक्त
इलैक्ट्रीशियन डीएसटी 20 2
इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 24 10
इनफोर्मेशन कंप्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटीनेंस 24 4
मैकेनिस्ट 20 4
मैकेनिक मोटर व्हीकल 24 5
मैकेनिक ट्रेक्टर 20 1
टर्नर 20 6
वेल्डर 40 12
कोट -
सात सितंबर को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कई ट्रेडों में प्रवेश कम हुए हैं। संस्थान में प्रशिक्षक, मशीनें और उपकरण नए व आधुनिक हैं। बावजूद इसके 25-30 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। - उदयराज सिंह, प्रधानाचार्य, आईटीआई काशीपुर
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