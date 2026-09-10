Udham Singh Nagar News: वेल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से हुआ युवाओं का मोहभंग

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बाजपुर में स्थित संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट, इलैक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक ट्रेक्टर, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेट्रीयल एसिस्टेंड आदि 13 ट्रेड संचालित होती हैं। काउंसलिंग के सभी राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थान में 30 फीसदी सीटें खाली रह गईं। संस्थान इसका कारण गदरपुर, जसपुर आदि स्थानों पर आईटीआई खुलने को मान रहा है। कुछ प्राइवेट आईटीआई खुलने से संस्थान में शिक्षुओं की संख्या कम होने की बात कही जा रही है।इनसेटट्रेडवार रिक्त पदों का विवरणट्रेड स्वीकृत रिक्तइलैक्ट्रीशियन डीएसटी 20 2इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 24 10इनफोर्मेशन कंप्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटीनेंस 24 4मैकेनिस्ट 20 4मैकेनिक मोटर व्हीकल 24 5मैकेनिक ट्रेक्टर 20 1टर्नर 20 6वेल्डर 40 12कोट -सात सितंबर को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कई ट्रेडों में प्रवेश कम हुए हैं। संस्थान में प्रशिक्षक, मशीनें और उपकरण नए व आधुनिक हैं। बावजूद इसके 25-30 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। - उदयराज सिंह, प्रधानाचार्य, आईटीआई काशीपुर