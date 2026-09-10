Udham Singh Nagar News: फुटबाल-बैडमिंटन में 52 खिलाड़ियों का चयन

विज्ञापन

काशीपुर। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से मुख्यमंत्री चैंपियनशिप के लिए स्टेडियम में विधानसभा स्तरीय चयन ट्रायल हुआ। ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के आधार पर फुटबाल और बैडमिंटन के 52 बालक-बालिकाओं का चयन सांसद ट्रॉफी के लिए हुआ। बुधवार को अंडर-14 और अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग की बैडमिंटन और फुटबाल प्रतियोगिता कराई गईं। फुटबाल में अंडर-14 बालक वर्ग में 55 और अंडर-19 में 46 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन में अंडर-14 बालक वर्ग में 55 और बालिका वर्ग में 20, जबकि अंडर-19 बालक वर्ग में 35 और बालिका वर्ग में 19 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अमित सैनी ने बताया कि फुटबाल अंडर-14 और अंडर-19 वर्ग में 16-16 मुख्य खिलाड़ी और 4-4 अतिरिक्त खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बैडमिंटन में अंडर-14 बालक और बालिका वर्ग में 3-3, अंडर-19 में 3-3 बालक-बालिकाओं का चयन सांसद प्रतियोगिता के लिए किया गया है। यह प्रतियोगिता 20 सितंबर के बाद रुद्रपुर में प्रस्तावित है। वहां युवा कल्याण विभाग के खेल प्रशिक्षक विमल पांडे, बैडमिंटन कोच भरत तिवारी, फुटबाल कोच सुमित बिष्ट और अमन कुमार मौजूद रहे।