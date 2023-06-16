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एक अन्य केंद्र पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। केंद्र संचालक ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर और एप अपडेट होने के कारण तकनीकी समस्या आ रही है। इससे खाद वितरण प्रभावित हो रहा है। तहसीलदार ने स्टॉक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर विक्रेताओं को तत्काल प्रशिक्षण देने और तकनीकी समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद के स्टॉक और वितरण पर नियमित निगरानी रखी जाएगी। वहां लेखपाल जितेंद्र सिंह, इकबाल सिंह आदि मौजूद रहे।

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गदरपुर। किसानों को समय से खाद नहीं मिलने और वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर तहसीलदार लीना चंद्र धामी ने महतोष में खाद विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक खाद केंद्र पर दुकान स्वामी मौके से नदारद मिला। तहसीलदार ने मौके पर मौजूद लोगों के माध्यम से उसे खाद बिक्री से जुड़े समस्त अभिलेखों और दस्तावेज के साथ शीघ्र तहसील कार्यालय में तलब किया। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की संस्तुति की चेतावनी दी।