शादी की तैयारियां पूरी थीं, मेहमान बरात के स्वागत के लिए जुटे थे और दुल्हन दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तय समय पर बरात नहीं पहुंची। वजह सामने आई तो दोनों परिवारों में खलबली मच गई।

शहर के प्रीत विहार निवासी युवक का विवाह बरेली की युवती से तय हुआ था। बृहस्पतिवार रात बरेली में शादी होनी थी। दोनों परिवारों ने विवाह की तैयारियां पूरी कर ली थीं। बताया जा रहा है कि बुधवार रात शादी से एक दिन पहले दूल्हा अचानक कहीं चला गया। स्वजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला।

विज्ञापन

उधर, बरेली में बरात का इंतजार कर रहे युवती पक्ष को जब दूल्हे के गायब होने की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। खुद को ठगा महसूस कर रहे युवती पक्ष के लोग गुरुवार देर रात रुद्रपुर कोतवाली पहुंचे और एसएसआइ खुशवंत सिंह को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने दूल्हा पक्ष को भी कोतवाली बुला लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक भी हुई।

विज्ञापन

विज्ञापन

युवती पक्ष का कहना था कि इस घटना से समाज में उनकी बदनामी हुई है। उन्होंने मामले में दूल्हा और उसके परिजनों पर कार्रवाई की मांग की। जबकि दूल्हे के पिता ने पुलिस को तहरीर सौंप पुत्र को खोजने की मांग की है। सीओ विभव सैनी ने बताया कि ने बताया कि युवक की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। जल्द ही उसे खोज लिया जाएगा।