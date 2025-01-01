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Udham Singh Nagar News: देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज बना ओवरऑल चैंपियन

Wed, 04 Nov 2026 12:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:34 AM IST
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Dehradun Sports College emerges as overall champion
रुद्रपुर में आयोजित प्रतियोगिता में दौड़ते धावक
रुद्रपुर। राज्य स्तरीय विद्यालयी शिक्षा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 का समापन हो गया। प्रतियोगिता में देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज ओवरऑल चैंपियन बना। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सीडीओ दिवेश शासनी ने सम्मानित किया।
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मंगलवार को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतिम दिन कई प्रतियोगिताएं हुईं। क्रॉस कंट्री के साथ खेलों का समापन हुआ। इस मौके पर सीडीओ ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को अनुकूल माहौल और सुविधाएं दे रही है।
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उन्होंने अपने बचपन के खेल अनुभव भी साझा किए और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून पहले स्थान, चमोली दूसरे और हरिद्वार तीसरे स्थान पर रहा। समापन पर लक्ष्मण सिंह टाकुली, राजेंद्र भाकुनी, संजीव बुधोरी, मोहन उपाध्याय, धीरज पांडे, गोविंद नारायण शर्मा, दीपा जोशी आदि मौजूद रहे।
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तीसरे दिन के प्रमुख परिणाम
भाला फेंक अंडर-17 बालिका : प्रथम मानसी नैनीताल, द्वितीय रीतिका चमोली, तृतीय आदर्शी उत्तरकाशी
ट्रिपल जंप अंडर-14 बालक : प्रथम पवन अल्मोड़ा, द्वितीय शिवम यूएस नगर, तृतीय सक्षम चमोली
ट्रिपल जंप अंडर-19 बालिका : प्रथम- अंजली यूएस नगर, द्वितीय रेशमा चमोली, तृतीय वंशिका नैनीताल
ट्रिपल जंप अंडर-17 बालिका : प्रथम अनीला देहरादून, द्वितीय हिमांशी चम्पावत, तृतीय दिव्या अल्मोड़ा
ट्रिपल जंप अंडर-17 बालक : प्रथम ईशान स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, द्वितीय तौहिद देहरादून, तृतीय अर्जुन चंपावत
हैमर थ्रो अंडर-17 बालक : प्रथम चंदन सिंह पिथौरागढ़, द्वितीय नैतिक देहरादून, तृतीय शौर्य प्रताप हरिद्वार
हैमर थ्रो अंडर-19 बालिका : प्रथम - काजल यूएस नगर, द्वितीय आराध्या देहरादून, तृतीय लक्ष्मी चमोली
क्रॉस कंट्री अंडर-14 बालक : प्रथम स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, द्वितीय चमोली, तृतीय पिथौरागढ़
क्रॉस कंट्री अंडर-19 बालिका : प्रथम चमोली, द्वितीय रुद्रप्रयाग, तृतीय देहरादून
80 मीटर बाधा दौड़ अंडर-14 : प्रथम शत्रुघ्न शर्मा स्पोर्ट्स कॉलेज, द्वितीय पीयूष, तृतीय सागर धानुक चंपावत
400 मीटर बाधा दौड़ अंडर-19: प्रथम- आयुष स्पोर्ट्स कॉलेज, द्वितीय- उमेश यूएस नगर, तृतीय- नितिन हरिद्वार
400 मीटर बाधा दौड़ अंडर-17: प्रथम- तरुण आर्या स्पोर्ट्स कॉलेज, द्वितीय- अभिषेक चौहान, तृतीय- काजल कांती पिथौरागढ़
लंबी बाधा दौड़ अंडर-17 बालक: प्रथम- तरुण स्पोर्ट्स कॉलेज, द्वितीय- रेहान यूएस नगर, तृतीय- चेतन नैनीताल
लंबी बाधा दौड़ अंडर-19 बालिका: प्रथम- सलोनी रुद्रप्रयाग, द्वितीय- गीता रुद्रप्रयाग, तृतीय- दिया चम्पावत
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