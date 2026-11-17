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सोमवार को मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्या, दान सिंह धामी, देवेंद्र मेहरा, दीपक थापा, मनोहर थापा, जगमोहन धामी, होशियार बेलाल, राहुल शर्मा, हरीश चंद्र भट्ट, बसंत बल्लभ भट्ट, बलवंत खाती, प्रकाश भंडारी, नरेंद्र खोलिया, पूरन कापड़ी आदि थे।समस्याएं सुनकर दिए तत्काल समाधान के निर्देशखटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को लोहियाहेड हेलीपैड और कालापुल स्थित अपने निजी आवास पर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को उनका प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।सीएम धामी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही हैै जहां प्रशासन की जवाबदेही और संतोषजनक समाधान अहम है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं पर चर्चा करते हुए लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने को कहा। वहां जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दायित्वधारी अनिल कपूर डब्बू, रणजीत नामधारी, सतीश भट्ट, रंदीप पोखरिया, नवीन बोरा, अमित पांडेय आदि थे।