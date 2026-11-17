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पत्र में कहा गया है कि सरकार ने बाजपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च कर नई मशीनें और उपकरण लगाए लेकिन क्षेत्रफल कम होने से मिल को पर्याप्त गन्ना नहीं मिल पा रहा है। 12 नवंबर के शासनादेश के तहत क्षेत्र के क्रय केंद्र सितारगंज मिल को आवंटित करने से बाजपुर मिल के आगामी पेराई सत्र में गन्ने की कमी हो सकती है।भाकियू प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2015 से 2024-25 तक गदरपुर क्षेत्र बाजपुर चीनी मिल के लिए सुरक्षित था। पिछले पेराई सत्र में भी क्रय केंद्रों का आवंटन सितारगंज को किए जाने से मिल को नुकसान हुआ था। संगठन ने शासन से संबंधित गन्ना क्रय केंद्रों को दोबारा बाजपुर चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में शामिल करने की मांग की।