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सोमवार को बाजपुर रोड स्थित एक स्कूल में आयोजित ट्रायल में जिले भर से खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एसोसिएशन अध्यक्ष राहुल पैगिया और सचिव अमित घिल्डियाल ने बताया कि पुरुष वर्ग में दीपांशु घिल्डियाल, अमित रावत, हरमन सिंह लूथरा, अंशदीप सिंह, मानवेंद्र सिंह, तौहीद सैफी, तनुज आर्य, राजेश कुमार, आदिल सैफी, जतिन बजाज का चयन हुआ। महिला वर्ग में दृष्टि रावत, अलीशा खान, श्रेया रेखाड़ी, गीतमान कौर, रीतिका चौहान, आकर्षिता चौधरी, तानिया, मीनाक्षी, आरती, प्रियांशी शर्मा का चयन हुआ है। चयनित टीम 21 नवंबर को चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय चौंपियनशिप में प्रतिभाग करेगी। संवाद