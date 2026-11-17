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कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करते हैं। वर्तमान की मांग के हिसाब से कुशल नहीं होने पर युवा रोजगार की तलाश में भटकता रहता है। इसे देखते हुए सरकार कॉलेज में पढ़ाई के साथ रोजगार परक ज्ञान और उद्यमिता पर बल दे रही है। कॉलेज में 18 से 26 नवंबर तक उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएसडीपी) का आयोजन होगा। महाविद्यालय के कॅरिअर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इसका आयोजन होगा। इसमें विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से संबंधित जानकारी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।प्राचार्य प्रो. सुमिता श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में सिर्फ 30 विद्यार्थियों को ही मौका मिलेगा। इसमें प्रतिभाग करने के लिए 17 नवंबर को सुबह 11 बजे से ई-ग्रंथालय कक्ष में पंजीकरण कराना होगा। प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।