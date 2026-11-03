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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   CM Dhami has arrived in Rudrapur; he will inaugurate the Diwali fair at Gandhi Park

ऊधमसिंह नगर: सीएम धामी रुद्रपुर पहुंचे, गांधी पार्क में दीपावली मेले का करेंगे शुभारंभ; निकालेंगे पदयात्रा

Tue, 03 Nov 2026 12:34 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 03 Nov 2026 12:34 PM IST
सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को रुद्रपुर पहुंचे। वह गांधी पार्क में दीपावली मेले का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद उनके नेतृत्व में शहर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा निकाली जाएगी।

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CM Dhami has arrived in Rudrapur; he will inaugurate the Diwali fair at Gandhi Park
रुद्रपुर में दीपावली मेले का शुभारंभ और लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ कार्यक्रम के लिए पहुंचे सीएम धामी, सांसद अजय भट्ट और अन्य। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को रुद्रपुर पहुंच गए हैं। यहां वह सबसे पहले गांधी पार्क में आयोजित दीपावली मेले का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शहर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए निकलेगी।
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सीएम के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है। शहर में जगह-जगह उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं।
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