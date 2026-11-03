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बाजपुर: खेत में जुताई करते समय पलटा ट्रैक्टर, नीचे दबकर किसान की मौत; परिवार में मचा कोहराम

Tue, 03 Nov 2026 10:39 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी,बाजपुर
संवाद न्यूज एजेंसी,बाजपुर Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 03 Nov 2026 10:39 AM IST
सार

खेत में जुताई करते समय ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबकर 42 वर्षीय किसान की मौत हो गई। सोमवार देर शाम हुए हादसे का पता मंगलवार सुबह ग्रामीणों को चला। किसान का शव ट्रैक्टर के नीचे दबा मिला।

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Tractor overturns while ploughing a field; farmer dies after being trapped underneath
मौत (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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 खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते समय अचानक ट्रैक्टर पलटने से किसान की नीचे दबकर मौत हो गई। हादसा सोमवार देर शाम गांव लखनपुर में हुआ। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने खेत में पलटे ट्रैक्टर के नीचे किसान को दबा देखा। आनन-फानन में उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

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जानकारी के अनुसार, गांव लखनपुर निवासी 42 वर्षीय जसविंदर सिंह सोमवार देर शाम ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने गए थे। इस दौरान अचानक ट्रैक्टर पलट गया और वह उसके नीचे दब गए। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे ग्रामीणों ने खेत में ट्रैक्टर पलटा देखा तो घटना की जानकारी हुई। ग्रामीणों ने किसान को बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी।

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