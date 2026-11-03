रुद्रपुर: सीएम धामी के कार्यक्रम से पहले बंगाली नेता सुब्रत विश्वास हिरासत में, छह माह से दे रहे थे धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 03 Nov 2026 12:23 PM IST
सार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने बंगाली समाज की मांगों को लेकर पिछले करीब छह माह से धरना दे रहे बंगाली नेता सुब्रत विश्वास को हिरासत में ले लिया।
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विस्तार
बंगाली समाज की मांगों को लेकर सुब्रत विश्वास पिछले करीब छह माह से धरना दे रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल रही।
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