रुद्रपुर: सीएम धामी के कार्यक्रम से पहले बंगाली नेता सुब्रत विश्वास हिरासत में, छह माह से दे रहे थे धरना

बंगाली समाज की मांगों को लेकर सुब्रत विश्वास पिछले करीब छह माह से धरना दे रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल रही।

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