फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Bengali leader Subrata Biswas detained ahead of CM Dhami's event

रुद्रपुर: सीएम धामी के कार्यक्रम से पहले बंगाली नेता सुब्रत विश्वास हिरासत में, छह माह से दे रहे थे धरना

Tue, 03 Nov 2026 12:23 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रपुर Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 03 Nov 2026 12:23 PM IST
सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने बंगाली समाज की मांगों को लेकर पिछले करीब छह माह से धरना दे रहे बंगाली नेता सुब्रत विश्वास को हिरासत में ले लिया।

विज्ञापन
Bengali leader Subrata Biswas detained ahead of CM Dhami's event
पुलिस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बंगाली समाज की मांगों को लेकर सुब्रत विश्वास पिछले करीब छह माह से धरना दे रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल रही।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed