ऊधमसिंह नगर: खटीमा में ओल्ड एनएच होगा चौड़ा, सीएम धामी ने किया शिलान्यास; जाम से मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा चौराहे से थारू विकास भवन तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। 14.97 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य से सितारगंज मार्ग पर आवागमन सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।

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राणा मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का लाभ स्थानीय लोगों के साथ ही मझोला, चकरपुर, झनकट और मेलाघाट के लोगों को भी मिलेगा। इसके अलावा लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़ और धारचूला से आने-जाने वाले लोगों के साथ पड़ोसी देश नेपाल के नागरिकों को भी सुविधा होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा में विकास कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। डिग्री कॉलेज में नई कक्षाओं और ब्लॉकों का निर्माण, आईटीआई और बालिका विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। प्रतापपुर से नानकमत्ता और टनकपुर से खटीमा तक सड़कों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। खेतलसंडा खाम में पुल का निर्माण भी होगा।उन्होंने बताया कि खटीमा की ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। किसानों के लिए शुगर फैक्ट्री का सुचारू संचालन, समय पर गन्ने की पेराई और भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क, क्रोकोडाइल पार्क और भारमल बाबा मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा से उनका रिश्ता केवल जनप्रतिनिधि और चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मां-बेटे के पवित्र रिश्ते जैसा अटूट है। जनता का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें निरंतर प्रदेश की सेवा करने की ऊर्जा देता है।मुख्यमंत्री धामी खटीमा चौराहे से राणा मार्केट स्थित कार्यक्रम स्थल तक पैदल पहुंचे। रास्ते में स्थानीय लोगों ने जगह-जगह फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मोहनी पोखरिया, रंजीत नामधारी, कैप्टन गंभीर धामी, संतोष गौरव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।