Udham Singh Nagar News: हवाई सफर में फेरबदल, 25 अक्तूबर से बदल जाएगा संचालन का समय

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प्रबंधन ने दिल्ली और नोएडा से पंतनगर के बीच संचालित दो (एक दिल्ली और एक नोएडा) उड़ानों के समय में 25 अक्तूबर से आंशिक फेरबदल किया है। उड़ानों का यह समय 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। जिसके बाद यह उड़ानें अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही संचालित की जाएंगी। वहीं हेली सेवाओं के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है वह अपने निर्धारित समय पर संचालित होती रहेंगी।-इंसेट25 अक्तूबर से यह होगा उड़ानों का शेड्यूलउड़ान प्रस्थान वर्तमान शेड्यूल 25 अक्तूबर से आगमन वर्तमान शेड्यूल 25 अक्तूबर से6ई-7667 नोएडा 10.00 10.35 पंतनगर 11.00 11.256ई-7668 पंतनगर 11.30 12.20 नोएडा 12.30 13.106ई-7415 दिल्ली 07.00 12.00 पंतनगर 08.00 13.006ई-7414 पंतनगर 08.30 13.20 दिल्ली 09.30 14.15-इंसेटहेली सेवाओं का यह रहेगा शेड्यूलदिन कहां से कहां को उड़ान भरने का समय पहुंचने का समयसोमवार देहरादून अल्मोड़ा 08.30 09.25शुक्रवार अल्मोड़ा पंतनगर 09.30 10.00शनिवार पंतनगर नैनीताल 10.30 10.53नैनीताल पंतनगर 10.58 11.21पंतनगर अल्मोड़ा 11.51 12.21अल्मोड़ा देहरादून 12.26 13.21............................................................................................................................................................................................................मंगलवार देहरादून अल्मोड़ा 08.30 09.25बुधवार अल्मोड़ा पंतनगर 09.30 10.00बृहस्पतिवार पंतनगर नैनीताल 10.30 11.0नैनीताल देहरादून 11.05 12.00