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रुद्रपुर: सीलिंग की जमीन पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, नोटिस के बावजूद कराया जा रहा था भवन का निर्माण

Tue, 10 Nov 2026 01:37 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Tue, 10 Nov 2026 01:37 PM IST
सार

रुद्रपुर के प्रीत विहार में सीलिंग की जमीन पर नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण जारी था, जिस पर मंगलवार को तहसील प्रशासन ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर भवन ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। लेंटर डालने की तैयारी चल रही थी।

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Bulldozer runs on illegal construction on sealed land in rudrapur
सीलिंग की जमीन पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रुद्रपुर शहर के प्रीत विहार में सीलिंग की जमीन पर नोटिस के बावजूद कराए जा रहे अवैध निर्माण पर मंगलवार को तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तहसील प्रशासन की ओर से पहले ही निर्माण रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद भवन का निर्माण जारी था और लेंटर डालने की तैयारी की जा रही थी।

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शिकायत मिलने के बाद तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बुलडोजर से भवन को तोड़ने का काम शुरू होते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। इसी दौरान मकान मालिक अचानक बेहोश हो गया। उसकी हालत को देखते हुए प्रशासन ने कुछ देर के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है।

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