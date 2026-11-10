रुद्रपुर: टूटा बाजार का सन्नाटा...600 करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार, दीपावली तक जमकर हुई खरीदारी

दीपावली पर इस बार बाजार का सन्नाटा पूरी तरह टूट गया। धनतेरस से दीपावली तक तीन दिन में रुद्रपुर में 600 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार होने का अनुमान है। सर्राफा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, ऑटोमोबाइल, मिठाई, किराना और पटाखा बाजार में जमकर खरीदारी होने से कारोबारियों ने अच्छा मुनाफा कमाया। व्यापारियों का कहना है कि इस बार ग्राहकों ने स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। ऑनलाइन के बजाय स्थानीय बाजार में खरीदारी का रुझान बढ़ा है जिससे छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिला। कारोबारियों ने बताया कि दीपावली पर पूरे साल की बिक्री निर्भर करती है। इस साल पिछली बार की तुलना में काफी अच्छा कारोबार हुआ है।

बाजार अनुमानित कारोबार

सोना-चांदी - 250 करोड़

ऑटोमोबाइल - 100 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक्स - 75 करोड़

कपड़ा/ रेडीमेड - 67 करोड़

बर्तन - 33 करोड़

मिठाई,किराना,ड्राई फ्रूट - 29 करोड़

पटाखा, सजावटी सामान - 25 करोड़

फूल, पूजा सामान, गिफ्ट और अन्य - 21 करोड़

इस बार धनतेरस पर सोने-चांदी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की, बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महंगाई के बाद भी लोगों ने अच्छी खरीदारी की। -अंकुर वर्मा, सर्राफा कारोबारी

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दीपावली पर कपड़ों की बिक्री पिछले साल से दोगुनी रही। पिछले साल 20 लाख का कपड़ा बिका। इस बार उनकी दुकान पर 40 लाख की बिक्री हुई। - अनिल गुप्ता, कपड़ा कारोबारी

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टीवी, फ्रिज और मोबाइल की मांग बहुत अधिक रही। ऑफर और स्वदेशी ब्रांड ने ग्राहकों को आकर्षित किया। कारोबार उम्मीद से बेहतर रहा। -गौरव सक्सेना, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी

धनतेरस से दीपावली तक बर्तनों की खूब बिक्री हुई। स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ी है। लोगों ने स्टील, तांबा, पंचधातु से बने बर्तन खरीदे। दुकानों में भीड़ उमड़ना भविष्य के लिए शुभ संकेत है। -राजेश बंसल, बर्तन कारोबारी

इस बार दीपावली पर काफी अच्छा कारोबार हुआ है। लोगों ने आभूषण से लेकर वाहन, कपड़ा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक खूब खरीदारी की है। धनतेरस से दिवाली तक करीब 600 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। -संजय जुनेजा, व्यापार मंडल अध्यक्ष, रुद्रपुर