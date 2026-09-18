Udham Singh Nagar News: विज्ञान प्रीमियर लीग में अंशवीर और अनुज ने मारी बाजी

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कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य फैज अहमद खान ने दीप जलाकर किया। बृहस्पतिवार को पहले चरण में स्क्रीनिंग परीक्षा हुई जिसमें दोनों वर्गों से 10-10 विद्यार्थियों का चयन अगले चरण के लिए किया गया। इसके बाद एमसीक्यू, विजुअल, वीडियो, रैपिड फायर और बजर राउंड आयोजित हुए। जूनियर वर्ग (कक्षा 6 से 8) में भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल लालपुर के अंशवीर सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग (कक्षा 9 से 12) में राइंका चुकटी देवरिया के अनुज गंगवार पहले स्थान पर रहे। प्रधानाचार्य ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब जूनियर और सीनियर वर्ग से तीन-तीन कुल छह विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विकासखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे।

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रुद्रपुर। किसान इंटर कॉलेज लालपुर में द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग के 38 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए।