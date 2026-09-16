फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   A transaction of Rs 30 lakh claimed the life of the former deputy block chief in rudrapur

दोस्ती से दुश्मनी तक: दोस्त ने बहाया हरदीप का खून...पत्नी ने मिटाए सबूत, पिस्टल से ही की हत्या; पढ़ें पूरी खबर

Wed, 16 Sep 2026 12:34 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Wed, 16 Sep 2026 12:34 PM IST
सार

30 लाख रुपये के लेनदेन ने बचपन की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख हरदीप सिंह हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि उसके दोस्त संदीप सिंह उर्फ सोना ने वारदात को अंजाम दिया। 

विज्ञापन
A transaction of Rs 30 lakh claimed the life of the former deputy block chief in rudrapur
अपराध। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 

विज्ञापन

30 लाख रुपये के लेनदेन ने बचपन की दोस्ती और बरसों के भरोसे को खून के रिश्ते में बदल दिया। पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख हरदीप सिंह हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि उसके दोस्त संदीप सिंह उर्फ सोना ने वारदात को अंजाम दिया। उसकी पत्नी संदीप कौर ने खून के निशान धोकर सबूत मिटा दिए।

परिजनों का कहना है कि हरदीप ने संदीप का लंबे समय तक साथ दिया था। आर्थिक मदद के साथ उसने उसके लिए जेसीबी मशीन तक खरीदी थी। लेकिन रुपयों का हिसाब चुकाने की बारी आई तो दोस्ती ही उसके लिए दुश्मनी बन गई। पुलिस के अनुसार बीते शुक्रवार की रात संदीप ने पहले हरदीप के साथ ढाबे पर खाना खाया। इसके बाद रुपये देने की बात कहकर उसे अपने फार्म हाउस ले गया।

विज्ञापन

फार्म हाउस में दोनों ने शराब पी। इसी दौरान रुपयों को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि संदीप ने हरदीप को धक्का देकर गिराया और उसकी ही लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। हरदीप को दो गोलियां लगीं। गंभीर हालत में संदीप ही उसे अपनी कार से अस्पताल लेकर पहुंचा और परिजनों को भी सूचना दी। उपचार के दौरान हरदीप की मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

नशे में हुआ विवाद, पिस्टल बनी हत्या का हथियार
एसएसपी अजय गणपति ने मंगलवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों दोस्तों ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान 30 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद बढ़ गया। धक्का-मुक्की के बाद संदीप ने हरदीप की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। दो गोलियां लगने से हरदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर संदीप कौर कमरे से बाहर आई। पति का गुनाह छिपाने के लिए उसने आंगन में फैला खून साफ किया और खून से सने कपड़े भी धो दिए। वहीं संदीप घायल हरदीप को अस्पताल ले गया ताकि किसी को उस पर शक न हो।

अस्पताल पहुंचकर खुद बेड तक गया था हरदीप
वारदात के बाद संदीप घायल हरदीप को कार से अस्पताल लेकर पहुंचा। पुलिस के अनुसार, अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में हरदीप को कार से उतरकर गेट से बेड तक खुद जाते हुए देखा गया है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह आखिरी समय तक जिंदगी के लिए जूझता रहा। संदीप ने ही हरदीप के परिजनों को घटना की सूचना दी थी।

 

आरोपी की मां की भूमिका भी जांच के घेरे में
पुलिस के मुताबिक वारदात के समय संदीप की मां भी फार्म हाउस में मौजूद थीं। पुलिस को आशंका है कि उन्हें घटना की जानकारी थी और उन्होंने लोगों को गुमराह किया। बताया जा रहा है कि वह छत से अपने बेटे को गोली चलाते हुए देख रही थीं। पुलिस अब हत्याकांड में उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed