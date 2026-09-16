हल्द्वानी: खेल विवि में कराटे शिक्षक की नियुक्ति पर सवाल, यूजीसी मानकों के विपरीत कोच का चयन कर रहे विभाग

हल्द्वानी शहर के गौलापार स्थित खेल विश्वविद्यालय में कराटे डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों के विपरीत राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को यह जिम्मेदारी देने की योजना है जबकि उसके पास खेल संबंधी डिग्री व डिप्लोमा नहीं है।

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