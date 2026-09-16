मौसम का हाल: अल्मोड़ा में बादलों का डेरा...बारिश की संभावना, खटीमा में बूंदाबांदी के आसार

अल्मोड़ा जिले में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा रही है। बादलों के चलते बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं रुद्रपुर में मौसम साफ है, देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई। खटीमा में आसमान में घने बादल छाए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है।

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