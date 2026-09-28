Udham Singh Nagar News: जिले के 100 दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी बायोगैस प्लांट की सुविधा

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दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक राजेश मेहता ने बताया कि इसके लिए दुग्ध समिति में न्यूनतम आठ से 10 सदस्यों का कलस्टर के रूप में चयन किया जाएगा। उसी लाभार्थी को चुना जाएगा जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य हो। उसके पास तीन से पांच पशु होने चाहिए ताकि 45 से 50 किग्रा गोबर प्रतिदिन प्राप्त हो सके। उसके पास किचन से 100 मीटर की दूरी पर 15 गुणा 20 फीट का स्थान होना जरूरी है।इनसेटआठ सदस्यों के भोजन बनाने के लिए पर्याप्तप्रधान प्रबंधक मेहता ने बताया कि घरेलू स्तर पर फ्लैक्सी बायोगैस प्लांट आधुनिक पोर्टेबल और आसानी से इस्तेमाल होने वाला है। इसे एक से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। प्लांट से एक घर के छह से आठ सदस्यों के लिए पर्याप्त खाना बनाने के लिए गैस बनाई जा सकती है। इससे हर महीने 1.5 से दो गैस सिलिंडर की बचत होगी।