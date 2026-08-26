Tehri News: राखी के धागे से पेड़ों को बांधा, हरियाली बचाने का लिया प्रण

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‎नई टिहरी। रक्षा बंधन के पर्व पर जौनपुर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज दोंक की छात्राओं ने पेड़-पौधों को राखी बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। रक्षा बंधन के पर्व पर छात्राओं ने पौधों को राखी बांध कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। ‎कार्यक्रम के संयोजक संजय प्रकाश सेमवाल ने कहा कि हम अपनी परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़कर आगे बढ़ें तो पर्यावरण संरक्षण के साथ ही समाज में परंपराओं के प्रति सकारात्मक सोच भी विकसित होगी। छात्र-छात्राओं ने आशीष सगाई और इंदु सैनी के मार्गदर्शन में नागराजा मंदिर के समीप नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया।वाटिका में आंवला, बांस, पलाश, बेल, अर्जुन और नींबू आदि प्रजातियों के पौधे लगाए । ‎प्रधानाचार्य राम औतार ने सभी को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम अपने परिवेश को तभी बेहतर बना सकते हैं जब अपनी परंपराओं को आधुनिकता और प्रासांगिकता के अनुरूप मनाएं।उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन के पर्व पर छात्र-छात्राओं ने पेड़-पौधों को जो रक्षा सूत्र बांधे हैं वह उनकी देखभाल करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा किए ऐसे पवित्र पर्व पर अन्य छात्रों को भी इस तरह का निर्णय लेकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस मौके पर स्वाति, प्रियंका, सरस्वती, बबीता, अनिल और रंजना आदि मौजूद थे।