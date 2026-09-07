Tehri News: शुद्धिकरण के मुद्दे पर भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ दिया धरना

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बीते 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शुद्धिकरण पर शुरू हुई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आंबेडकर पार्क में धरना दिया। जिलाध्यक्ष रावत ने कहा कांग्रेस बेवजह उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश में लगी है।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ़ स्वराज विद्वान ने कहा कांग्रेस की रैली के दौरान रामलीला मैदान में शराब की खाली बोतलें और जगह-जगह गंदगी फैली थी। सभी जाति और धर्म के युवाओं ने मिलकर मैदान की सफाई की। इस मौके पर विधायक विनोद कंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण, पूर्व विधायक डॉ. धन सिंह नेगी, मालचंद, विजय कठैत मौजूद थे। संवाद