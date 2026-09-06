Tehri News: नगर को जल्द मिलेगी सिटी बस सेवा

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अक्तूबर से सुविधा शुरू करने की तैयारीनई टिहरी। लंबे इंतजार के बाद नगर पालिका नई टिहरी क्षेत्र में सिटी बस सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। सिटी बस खरीदने के लिए अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर पालिका ने आगामी अक्तूबर से सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है।विधायक निधि से सिटी बस खरीदने के लिए दिसंबर 2025 में 23 लाख पालिका को मिले थे। तब से करीब नौ माह का समय बीत चुका है। पहले टेंडर में आई आपत्तियों और बाद में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने के कारण दो बार टेंडर प्रक्रिया निरस्त होने से बस खरीदने में देरी हुई। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगरवासियों को जल्द सिटी बस मिलने की उम्मीद है।सिटी बस का संचालन नई टिहरी, बौराड़ी, भागीरथीपुरम, कोटीकॉलोनी, चंबा और बादशाहीथौल क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त क्षेत्रों के बीच नियमित स्थानीय परिवहन सुविधा सीमित होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। चारधाम यात्रा के दौरान परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बसें यात्रा मार्गों पर संचालित होने लगती हैं।सिटी बस शुरू होने से नगर क्षेत्र के लोगों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को नियमित आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका स्तर पर अब बस उपलब्ध होने के बाद संचालन व्यवस्था और मार्ग संबंधी तैयारियां पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पालिका का लक्ष्य अक्तूबर 2026 से सिटी बस सेवा शुरू करने का है।सिटी बस संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया अब जाकर पूरी हो चुकी है। अक्तूबर से नगर क्षेत्र में सिटी बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे नगरवासियों को स्थानीय आवागमन में सुविधा मिलेगी- मोहन सिंह रावत, अध्यक्ष नगर पालिका नई टिहरी