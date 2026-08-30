Tehri News: बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा है पेयजल योजना का हैड

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उत्तरकाशी। धनारी क्षेत्र के पीपली और मंजकोट गांव में पेयजल योजना का हैड बरसात में बार-बार क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय स्तर पर कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी जताई।ग्रामीण धर्मेद्र राणा, दिपेंद्र राणा, अमित राणा और विकास ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जल संस्थान की ओर से गांव की पेयजल योजना के लिए हैड बनाया गया था। बीते बरसात के दौरान तेज बारिश और पानी के बहाव से यह हैड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई और लोगों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ी।पेयजल संकट को देखते हुए उन्होंने अपने स्तर से क्षतिग्रस्त हैड की मरम्मत कर किसी तरह पानी की आपूर्ति बहाल की। फिलहाल ग्रामीणों को पानी मिल रहा है। लेकिन बरसात के दौरान तेज बहाव के कारण हैड बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे समस्या फिर गहरा जाती है। वे इस संबंध में कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं और स्थायी समाधान की मांग कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने विभाग से सुरक्षित स्थान पर मजबूत हैड का निर्माण कराने की मांग की है।