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उत्तराखंड: बेसिक शिक्षा में जुगाड़ का राज, एक प्रधानाचार्य के पास चार प्रभार, प्रभारियों के भरोसे व्यवस्था

Wed, 21 Oct 2026 02:21 PM IST
Renu Saklani गंगादत्त थपलियाल, संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
गंगादत्त थपलियाल, संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Published by: Renu Saklani Updated Wed, 21 Oct 2026 02:21 PM IST
सार

टिहरी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की व्यवस्था अधिकारियों की कमी के बीच संचालित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि एक प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय की जिम्मेदारी के साथ तीन अन्य महत्वपूर्ण पदों का प्रभार भी संभालना पड़ रहा है। जिले के कई विकासखंडों में शिक्षा अधिकारियों के पद रिक्त होने से विभागीय कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं।

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Tehri Basic education department faces staff shortage one principal handling four key charges
शिक्षक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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टिहरी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की व्यवस्थाएं इन दिनों जुगाड़ के सहारे चल रही हैं। जिले में एक प्रधानाचार्य अपने विद्यालय की जिम्मेदारी निभाने के साथ जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, खंड शिक्षा अधिकारी और उपखंड शिक्षा अधिकारी चंबा का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

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अधिकारियों की कमी से जूझ रहे विभाग में महत्वपूर्ण पद रिक्त होने से शिक्षकों की निगरानी और विभागीय कामकाज के प्रभावी संचालन पर कई सवाल उठ रहे हैं।टिहरी जिले में करीब 1200 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें लगभग 3000 शिक्षक तैनात हैं और करीब 22 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।
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नौ विकासखंडों वाले टिहरी जिले में शिक्षा अधिकारियों के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं। नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, चंबा और जौनपुर में उपखंड शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं, चंबा, प्रतापनगर, भिलंगना, कीर्तिनगर और थौलधार में खंड शिक्षा अधिकारी के पद भी खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का कामकाज प्रभारी अधिकारियों के सहारे चल रहा है।

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करीब छह माह से जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक का दायित्व संभाल रहीं प्रतापनगर की खंड शिक्षा अधिकारी पूनम चौहान की पदोन्नति के बाद एक सप्ताह पहले देहरादून जिले में तैनाती हो गई। इसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज खंडकरी के प्रधानाचार्य तस्लीम कुरैशी को जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कुरैशी पिछले आठ माह से खंड शिक्षा अधिकारी और उपखंड शिक्षा अधिकारी चंबा का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। अब उनके पास प्रधानाचार्य के मूल दायित्व के साथ तीन महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी है।


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राजकीय इंटर कॉलेज खंडकरी जिला मुख्यालय नई टिहरी से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जबकि चंबा स्थित दोनों शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में एक ही अधिकारी के लिए विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर की जिम्मेदारियां निभाना आसान नहीं है। 

इनका क्या है कहना

नए उपखंड शिक्षा अधिकारियों की जल्द तैनाती होने जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक का पद रिक्त होने के संबंध में शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। जल्द तैनाती होने की उम्मीद है। - कुंवर सिंह रावत, निदेशक बेसिक शिक्षा देहरादून
 

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