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टिहरी: सीढ़ियों से कार में जा छिपा सांप, कॉलोनी में मची हलचल, वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा

Wed, 21 Oct 2026 11:15 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, नई टिहरी।
संवाद न्यूज एजेंसी, नई टिहरी। Published by: Renu Saklani Updated Wed, 21 Oct 2026 11:15 AM IST
सार

नई टिहरी की एक आवासीय कॉलोनी में बुधवार सुबह सीढ़ियों पर सांप दिखाई देने से लोगों में हलचल मच गई। लोगों को देखकर सांप एक कार में जा छिपा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला।

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Snake enters car in new tehri residential colony forest department staff rescue
वनकर्मियों ने पकड़ा सांप - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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जिला मुख्यालय नई टिहरी के सी ब्लॉक टाइप-तीन आवासीय कॉलोनी में बुधवार सुबह सांप दिखाई देने से लोगों में हलचल मच गई। सुबह सीढ़ियों पर नजर आए सांप को देखकर लोग सतर्क हो गए। इसी दौरान सांप एक कार के अंदर जा घुसा।

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सांप के कार में छिपने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कार में सांप घुसने से लोग उसे बाहर निकालने का इंतजार करने लगे। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई।

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सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को कार से बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने सांप को कार से बाहर निकाल लिया। इस दौरान कॉलोनी में लोगों के बीच सांप को लेकर हलचल बनी रही।

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