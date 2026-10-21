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उत्तराखंड: पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणाएं, 1600 पदों पर भर्ती जल्द, थानों का बजट होगा आठ करोड़

Wed, 21 Oct 2026 11:08 AM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 21 Oct 2026 11:08 AM IST
सार

पुलिस स्मृति दिवस परेड के मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के कल्याण और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं कीं। इनमें 1600 रिक्त पदों पर भर्ती, थानों का बजट दोगुना करने और पुलिस से जुड़ी सुविधाओं को अपग्रेड करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।

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Police recruitment 2026 uttarakhand CM announces 1,600 vacancies doubles police station budget to Rs 8 Crore
पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि - फोटो : माई सिटी रिपोर्टर

विस्तार
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पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कल्याण और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं कीं। इनमें पुलिस विभाग के विभिन्न विंग में रिक्त पदों पर भर्ती से लेकर थानों के बजट में बढ़ोतरी और पुलिसकर्मियों के लिए सुविधाओं के विस्तार तक के कदम शामिल हैं।

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बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस विभाग के विभिन्न विंग में खाली पड़े 1600 पदों को जल्द भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। इससे पुलिस बल में रिक्त पदों को भरने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। थानों के खर्च के लिए मिलने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। अभी थानों को इसके लिए चार करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये किया जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल थानों में होने वाले विभिन्न खर्चों के लिए किया जाता है।

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इसके साथ ही पुलिस थानों में उपलब्ध पुलिस बल की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद जरूरत के अनुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि उपलब्ध बल का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके। जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विवेचकों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई।
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इसके अलावा देहरादून में पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। पुलिसकर्मियों की शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस मॉडर्न स्कूल को अपग्रेड करने के साथ देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल का भी उन्नयन किया जाएगा। 

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