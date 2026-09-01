Tehri News: मेडिकल कॉलेज के लिए अब क्रमिक अनशन शुरू

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मेडिकल कॉलेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनरतले विभिन्न 44 संगठनों स जुड़े लोग 16 अगस्त से नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने की मांग को लेकर बौराड़ी गणेश चौक में प्रतिदिन धरना कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। मंगलवार से उन्होंने मांग के समर्थन में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। पहले दिन तिलोक चंद रमोला, जगजीत सिंह नेगी क्रमिक अनशन पर बैठे रहे।जीतराम भट्ट, कमल सिंह मेहर व सीपी डबराल सत्याग्रह पर बैठे रहे। धरना स्थल पर हुई बैठक में नागरिक मंच के संरक्षक चंडी प्रसाद डबराल ने कहा कि यदि जल्द मेडिकल कॉलेज बनाने का शासनादेश जारी नहीं किया गया तो 15 सितंबर से आंदोलन को धार देने के लिए जिले में आने वाले जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा।कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जीतराम भट्ट के जिला अस्पताल बौराड़ी को मेडिकल कॉलेज का बेस अस्पताल बनाने की मांग दोहराई। इस मौके पर समिति के संयोजक डॉ. राकेश भूषण गोदियाल, भगवानदेवी तोपवाल, नरेंद्र सिंह रावत, जयेंद्र सिंह रावत, दर्शनी रावत, आशा रावत, चतर सिंह चौहान, अमित रतूड़ी, लखवीर सिंह चौहान, सोहन सिंह राणा आदि मौजूद रहे।