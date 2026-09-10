भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से मेडिकल कॉलेज लटका : नेगी

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बौराड़ी के गणेश चौक में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोग 10 दिनों से क्रमिक अनशन बैठे है। धरना को समर्थन देने पहुंचे विधायक नेगी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि कांग्रेस नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो नई टिहरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।उन्होंने प्रतापनगर के जणगी गांव से लापता विवाहिता रेश्मा बिष्ट का एक माह बाद भी सुराग न चलने पर पुलिस, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को स्पष्ट करना चाहिए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई भी है कि नहीं।वहीं मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जीतराम भट्ट, कांग्रेस प्रदेश महासचिव विजय गुनसोला, जिलाध्यक्ष मुरारी लाल खंडवाल, शहर अध्यक्ष कुलदीप पंवार, प्रवीन भंडारी, नरेंद्र चंद रमोला, मानसिंह रौतेला, राकेश राणा का क्रमिक अनशन जारी है। संवाद