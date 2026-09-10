Tehri News: स्वच्छता को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं

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संवाद न्यूज एजेंसीनरेंद्रनगर (टिहरी)। स्वच्छता को केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित न रखकर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की जरूरत है। स्वच्छ वातावरण से स्वस्थ समाज और सतत विकास की राह आसान होती है। यह बातें राजकीय महाविद्यालय खाड़ी में आयोजित संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने कही।यूथ रेड क्रॉस सोसायटी उत्तराखंड की पहल पर स्वच्छता एवं रोगाणु नाशन विषय पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ उच्च शिक्षा के उप निदेशक डॉ. आरएस भाकुनी, रेड क्रॉस सोसायटी के उप सचिव डॉ. हरीश चंद शर्मा और दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने ऑनलाइन किया। खाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता एवं रोगाणुनाशन को व्यक्तिगत दायित्व से आगे बढ़ाकर सामाजिक और वैश्विक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की जरूरत है।पीजी कॉलेज सितारगंज की प्राचार्य प्रो. रेनू रानी बंसल ने आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। संगोष्ठी की संयोजक डॉ. ईरा सिंह ने ने कहा कि स्वच्छता मानव गरिमा, स्वस्थ समाज, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़ा विषय है। दून मेडिकल कॉलेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रो. डॉ. शिव कुमार यादव, डॉ. मेघा बहुगुणा और न्यूजीलैंड की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डॉ. पवन कुमार ने स्वच्छता को मनुष्य के दैनिक जीवन हिस्सा बताया।इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रभाकर त्रिवेदी, डॉ. अजीत सिंह, डॉ. शन्नवर, डॉ. सीमा पांडेय, डॉ. मीना, डॉ. संगीता, डॉ. ममता, शूरवीर दास, मनीषा आदि मौजूद रहे।