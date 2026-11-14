Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Pandava Leela teaches us to live in adverse circumstances: Negi

विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाती है पांडव लीला : नेगी

Sat, 14 Nov 2026 05:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 14 Nov 2026 05:48 PM IST
विज्ञापन
Pandava Leela teaches us to live in adverse circumstances: Negi
लंबगांव (टिहरी)। प्रतापनगर ब्लॉक में ओण पट्टी के ग्राम पंचायत मांजफ में आयोजित पांडव लीला के पांचवें दिन भीम, अर्जुन, द्रोपदी और कृष्ण जन्मोत्सव का मंचन किया गया। इस दौरान पांडवों के जीवन से जुड़े कई मार्मिक प्रसंगों का भी मंचन किया गया।
विज्ञापन

ओण पट्टी के मांजफ में चल रही पांडव लीला में शामिल हुए प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि प्रतापनगर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मांजफ में पांडव लीला केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता का भी प्रतीक बनी हुई है। प्रधान गंभीर महर ने कहा कि मांजफ में सदियाें से चली आ रही पांडव लीला की परंपरा काे सामूहिक सहभागिता से निभाया जा रहा है। इस माैके पर जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी पंवार, पुलम सिंह महर, कीर्ति सिंह महर, धाम सिंह, देवेंद्र सिंह, रमेश सिंह और प्रवीण पंवार आदि माैजूद थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed