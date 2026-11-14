Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Bharata's anger was emotionally staged.

Tehri News: भरत संताप का भावुक मंचन किया गया

Sat, 14 Nov 2026 05:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 14 Nov 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
Bharata's anger was emotionally staged.

विज्ञापन
नरेंद्रनगर(टिहरी)। नगर पालिका क्षेत्र में चल रही ऐतिहासिक 68वीं रामलीला के पांचवें दिन राम विस्मय लीला और भरत संताप के मार्मिक प्रसंगों का सफल मंचन किया गया। लीला का शुभारंभ भगवान श्रीराम के वनागमन के पश्चात अयोध्या में व्याप्त शोक के दृश्य से हुआ। मंचन के दौरान भरत के पात्र में अंकिता पुंडीर ने अपने दमदार अभिनय, करुण संवादों और गायन से भरत की पीड़ा व भातृ-प्रेम को बखूबी जीवंत किया। वहीं, शत्रुघ्न के पात्र में सृष्टि गुसाईं ने अपने सशक्त अभिनय और संवाद अदायगी से अपनी छाप छोड़ी। महिला कलाकारों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन की रामलीला समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय दर्शकों ने खूब प्रशंसा की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed