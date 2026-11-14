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Tehri News: घनसाली में विधायक ने बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया

Sat, 14 Nov 2026 05:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 14 Nov 2026 05:50 PM IST
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MLA inaugurated badminton court in Ghansali
घनसाली(टिहरी)। नगर पंचायत घनसाली में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए नगर पंचायत कार्यालय के समीप 39.33 लाख रुपये की लागत से निर्मित इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया।
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नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने कहा कि टिहरी जिले में यह दूसरा बैडमिंटन कोर्ट है। नगर पंचायत घनसाली में आधुनिक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सकेे। इस मौके पर सभासद विनय राणा, राजीव गुसाईं, विजय राणा, गोविंद बडोनी, अनिल चौहान, गंगा सिंह पंवार, विजय सजवाण, टिंकू बर्त्वाल, कुंवर सिंह कुमाई, सुरेंद्र सिंह और अनिल रतूड़ी आदि मौजूद थे। संवाद
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