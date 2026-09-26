Tehri News: शहर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित, नए पदाधिकारियों को दिलाई शपथ

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नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत में बौराड़ी में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। नई कार्यकारिणी में संतोष आर्य, दिनेश पंवार, बीर सिंह गुनसोला, गब्बर सिंह रावत और नीमा नेगी को उपाध्यक्ष बनाया गया। विरेंद्र नेगी, शैलेद्र कांत, वीरेद्र दत्त, अमित राणा, परशुराम नौटियाल, रितु भूषण, मनीष पंत, मोहिना राणा, राजेंद्र पैन्यूली, धनबीर, दिनेश पंवार, कुसुम भट्ट, प्रमोद राजवार, अनीशा खान और अनुपम भट्ट को मंडल महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। मनोज रावत को प्रचार-प्रसार प्रभारी, अमित भंडारी और संगीता सेमवाल को प्रवक्ता, सतीश चमोली कोषाध्यक्ष, इमरान खान को कार्यालय प्रभारी बनाया गया। पार्टी नेताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को कांग्रेस की नीतियों और रीति-नीति की जानकारी देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने की अपील की।इस मौके पर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आशाा रावत, प्रदेश महासचिव विजय गुनसोला, शांति प्रसाद भट्ट, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयवीर सिंह रावत, दर्शनी रावत, नरेंद्र चंद रमोला, सूरज राणा, शक्ति प्रसाद जोशी, आनंद सिंह बेलवाल, लखवीर चौहान आदि मौजूद रहे।