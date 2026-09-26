Tehri News: सेवा संकल्प अभियान के तहत कंडीसौड़ में लगाया शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 26 Sep 2026 06:06 PM IST
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कंडीसौड़ (टिहरी)। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए थौलधार ब्लॉक मुख्यालय कंडीसौड़ में सेवा संकल्प अभियान के तहत शिविर लगाया गया जिसमें 14 लोगों ने शिकायत दर्ज कराइ। जबकि कॅरियर काउंसलिंग में 350 छात्रों ने प्रतिभाग किया। स्वास्थ्य शिविर में 22 लाेगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्लॉकवार न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर लगाने का रोस्टर जारी किया गया है। नोडल अधिकारी स्नेहा नेगी ने बताया कि शिविर में अभियान का उद्देश्य, प्रधानमंत्री के निर्णय, नीतियां, उपलब्धियां और विकसित भारत 2047 की संकल्पना के अनुरूप आमजन को सरकारी योजनाओं से लाभांवित करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिविर लगाया गया। संवाद
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