Tehri News: राष्ट्रीय हॉकी में टिहरी के चार खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 26 Sep 2026 04:38 PM IST
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नई टिहरी। टिहरी जिले के चार खिलाड़ियों ने सीआईएससीई नेशनल हॉकी प्रतियोगिता (अंडर-19) में शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड की टीम को द्वितीय स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतियोगिता बीते 18 से 22 सितंबर तक फील्ड मार्शल करियप्पा हॉकी स्टेडियम बंगलूरु में आयोजित हुई जिसमे देशभर के 12 राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि उत्तराखंड की टीम ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। टीम मेें टिहरी जिले के अग्रिम डोभाल, सार्थक रागंड, चैतन्य जैन और श्रेयांश बिजल्वाण का चयन हुआ था। चारों खिलाड़ी ओंकारानंद स्कूल मुनिकरीेती के छात्र हैं। संवाद
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