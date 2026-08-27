फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   MLA upset over failure to set up Water Adventure Academy in Koti Colony.

Tehri News: कोटीकॉलोनी में वाटर एडवेंचर एकेडमी नहीं बनने पर विधायक नाराज

Thu, 27 Aug 2026 05:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:55 PM IST
विज्ञापन
MLA upset over failure to set up Water Adventure Academy in Koti Colony.
नई टिहरी। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की घोषणा के बावजूद कोटीकॉलोनी में वाटर एडवेंचर खेल अकादमी नहीं बनने पर विधायक किशोर उपाध्याय ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि टीएचडीसी ने कोटेश्वर क्षेत्र में अकादमी बनाई है। कोटेश्वर में अकादमी बनाने का वह विरोध नहीं करते लेकिन टिहरी के केंद्र बिंदु कोटी कॉलोनी में अकादमी बनती तो इसका लाभ अधिक लोगों को मिलता।
विज्ञापन

पत्रकार वार्ता में विधायक उपाध्याय ने कहा कि टिहरी के इणिया में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसमें एमबीबीएस की 100 सीटें और 400 बेड का अस्पताल होगा। आगामी अक्तूबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित टिहरी दौरे के दौरान मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। बताया इणिया में मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 14 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की जा चुकी है। इसमें कुछ भूमि राजस्व विभाग और कुछ टीएचडीसी के अधीन है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि टीएचडीसी ही मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण करेगी। जाखणीधार ब्लॉक के लामणीधार में निर्माणाधीन आयुष अस्पताल को लेकर विधायक ने कहा कि वहां भूमि कम होने के कारण प्रशासन और विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल को आसपास ही दूसरी जगह बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed