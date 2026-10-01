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Tehri News: जौनपुर क्षेत्र में अब हर माह दो बार होगा गैस सिलिंडरों का वितरण

Thu, 01 Oct 2026 06:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 01 Oct 2026 06:53 PM IST
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Gas cylinders will now be distributed twice a month in the Jaunpur area.
नैनबाग/थत्यूड़। जौनपुर ब्लॉक क्षेत्र के रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मसूरी इंडेन गैस एजेंसी ने क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर हर माह दो बार रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति का नया रोस्टर जारी किया है। इससे मार्च से नियमित आपूर्ति नहीं होने के कारण परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
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मसूरी इंडेन गैस एजेंसी के प्रबंधक संजय रावत ने बताया कि जौनपुर क्षेत्र में अब निर्धारित तिथियों पर रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति की जाएगी। थत्यूड़ बाजार में प्रत्येक माह 10 और 25 तारीख, नैनबाग बाजार में 11 और 26 तारीख को आपूर्ति होगी। भवान, थान, भाल, बिलोदी पुल, किक्ट, आबली-साबली, कुड़, डॉडा की बेली, खानेरी, सिंजल, खट्ट, अगिन्डा, गडेथ, मराड़ और घाटी क्षेत्र में 7 और 24 तारीख को गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। कैपंटी बाजार में 6 और 22 तथा गरखेत क्षेत्र में 23 तारीख को आपूर्ति होगी।
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धनोल्टी, सत्यो, हटवाल गांव और मठियाण गांव में 2 और 17 तारीख को रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति की जाएगी। प्रबंधक रावत ने बताया कि यदि निर्धारित तिथि को मौसम खराब होने या वाहन में तकनीकी खराबी आने के कारण आपूर्ति नहीं हो पाती है तो अगले दिन गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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